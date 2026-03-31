Incidente in Strada Nuova | ferita una 18enne trasportata al Pronto soccorso

Questa mattina, poco prima delle 8, si è verificato un incidente in Strada Nuova, nel centro storico di Parma. Un’auto e uno scooter sono entrati in collisione, causando il ferimento di una ragazza di 18 anni. La giovane è stata trasportata al Pronto soccorso per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi.

Incidente questa mattina, 31 marzo, nel pieno centro storico di Parma. Poco prima delle 8, in Strada Nuova, si è verificato uno scontro tra un’auto e uno scooter. Ad avere la peggio una ragazza di 18 anni, rimasta ferita nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno prestato le prime cure prima di disporre il trasporto al Pronto soccorso dell’ospedale di Parma con ferite giudicate di media gravità. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Scontro in via Mantova, una donna rimane incastrata nell'abitacolo di un'auto finita tra un palo e un muro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Incidente in Strada Nuova: ferita una 18enne, trasportata al Pronto soccorso Articoli correlati Leggi anche: Incidente stradale, giovanissima investita e trasportata al pronto soccorso Malore dopo aver bevuto alcol, spavento per una minorenne: trasportata in ambulanza al pronto soccorsoLa ragazza, con un tasso alcolemico superiore a 3 grammi per litro, è stata trasportata al pronto soccorso. Marco muore a 22 anni nello schianto della sua Audi contro un muro a 500 metri da casa Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Incidente tra tre auto sulla Nuova Strada del Santo: 3 feriti, in ospedale anche una mamma che era in macchina con i due figli. Chiusa...; Paura a Sassari, investita mentre attraversa la strada: una donna in ospedale; Nuovo Codice della Strada, ecco come evitare la sospensione della patente o guidare lo stesso anche se te la sospendono; Scontro auto scooter qesta mattina in centro a Parma. NUOVA ESTENSE, DUE AUTO COINVOLTE IN UN INCIDENTE STRADALELa squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sassuolo nel pomeriggio di ieri è intervenuta sulla SS12 (Fondovalle Tiepido) nuova estense, in direzione Pavullo, a seguito di un incidente strada ... tvqui.it Una nuova variante del Covid si sta facendo strada e attira l’attenzione degli esperti: si chiama BA.3.2, è stata soprannominata “Cicada” e si sta diffondendo rapidamente, soprattutto negli Stati Uniti. - facebook.com facebook "Fra "L'idiota" di Dostoevskij e il giro della strada nuova dando il dito a tuo padre" "il giro della strada nuova" "Ne ero sicuro" @morandi_g e il gioco dei ricordi a #CTCF x.com