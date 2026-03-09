Investito all' incrocio nella notte trasportato in urgenza in ospedale un uomo privo di documenti

Nella notte, all’incrocio tra via Lauro Rossi e via della Ricostruzione, un uomo senza documenti è stato investito da un’auto e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e gli agenti di polizia. La persona colpita è stata subito assistita e portata in ospedale, mentre gli agenti hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

L'intervento di personale sanitario e polizia tra via Lauro Rossi e via della Ricostruzione: l'ambulanza della Croce Gialla lo ha trasferito in codice rosso al presidio di Torrette ma non sembrerebbe in pericolo di vita ANCONA – Intervento di personale sanitario e polizia nella notte, all’incrocio tra via Lauro Rossi e via della Ricostruzione, per una persona investita da un’auto. L’uomo, trovato senza documenti, dovrebbe essere un cittadino del Bangladesh ed ha riportato diversi traumi che hanno richiesto il trasporto in ospedale in codice rosso da parte dell’ambulanza della Croce Gialla arrivata sul posto, insieme all’automedica: le sue condizioni sono gravi ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Articoli correlati

Incidente a Volpiano: uomo investito da un'auto, trasportato in ospedaleUn italiano di 74 anni è stato investito da un'auto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 22 dicembre 2025, mentre attraversava via Brandizzo (la...

Incidente a Torino Pozzo Strada: uomo investito da un'auto, è stato trasportato in ospedaleUn incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 febbraio 2026, all'incrocio tra corso Peschiera e corso Trapani a Torino.

Tutto quello che riguarda Investito all'incrocio nella notte...

Temi più discussi: Strisce sbiadite e auto che sfrecciano, un lettore: È pericolosissimo attraversare davanti alla stazione, sono stato investito; Ciclista investito all’incrocio tra via Cappuccini e via Schuster a Gallarate; Ragazzo travolto da autocarro: in ospedale in gravi condizioni; Terribile incidente a Torino Borgo Po: donna investita da un'auto, Paola Aragno è morta in ospedale.

Morto il pedone investito sulle strisceL'incidente giovedì pomeriggio. Troppo gravi le lesioni riportate da Cesare Martini, 90 anni. Alla guida dell'auto un 35enne ora indagato per omicidio stradale ... rainews.it

Incidente a Olgiate Olona: investito un pedoneUn uomo di 56 anni è stato investito nella serata di oggi a Olgiate Olona. L’incidente è avvenuto alle 20:23 in via Pascoli, all’altezza dell’incrocio con via San Michele. varesenews.it

Attraverso società italiane controllate il ricchissimo emirato del Golfo Persico ha investito oltre un miliardo in alberghi di lusso, alta moda e sport. Ecco la mappa del potere qatarino nella Città eterna - facebook.com facebook

Sfruttato fino all’ultimo, poi abbandonato e investito: il cane Dianne ha visto il peggio, ma ora rinasce @lazampa @LaStampa x.com