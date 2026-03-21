Nella notte a Roma, lungo via Cristoforo Colombo in direzione Ostia, si è verificato un grave incidente tra un’auto e una microcar. Durante lo scontro, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare il giovane. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro tra auto e microcar sulla Cristoforo Colombo Un grave incidente stradale si è verificato nella notte a Roma, lungo via Cristoforo Colombo in direzione Ostia, dove si sono scontrati un’auto e una microcar. L’impatto è avvenuto intorno alle 2 del mattino, in circostanze ancora da chiarire. La vittima e i feriti A perdere la vita è stato un ragazzo di 17 anni, che si trovava alla guida della microcar. Nonostante l’intervento dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Nell’incidente è rimasto ferito anche il passeggero del veicolo leggero, trasportato in ospedale per le cure necessarie. Coinvolto nello schianto anche il conducente dell’auto, un uomo di 53 anni, che è stato a sua volta ricoverato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragico incidente nella notte a Roma: perde la vita un 17enne

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