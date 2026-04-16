Incidente in corso dei Mille trentenne in monopattino investito e ucciso da un automobilista

Un incidente mortale si è verificato questa mattina in corso dei Mille, quando un uomo di 30 anni, residente vicino alla stazione centrale e originario del Ghana, è stato investito mentre si trovava su un monopattino elettrico. L'impatto, avvenuto in un tratto trafficato della strada, ha provocato il decesso del giovane. Un automobilista coinvolto nel sinistro è rimasto sulla scena, mentre le forze dell'ordine sono intervenute per i rilievi.

Tragico scontro frontale all'alba. Un incidente avvenuto questa mattina in corso dei Mille è costato la vita a un uomo di 30 anni, originario del Ghana ma residente vicino alla stazione centrale, che è stato travolto mentre viaggiava su un monopattino elettrico. Alla guida dell'altro mezzo, una.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Ennesimo incidente al sottopasso: giovane in monopattino investito da un’autoIncidente stradale ieri mattina lungo la Salaria, all’altezza del sottopasso della chiesa di San Filippo Neri, a Villa Sant’Antonio. Incidente nel Milanese, ciclista di 14 anni investito da un automobilistaAttimi di paura nel tardo pomeriggio di venerdì 6 marzo ad Arese, nel Milanese, dove un ragazzino di 14 anni è stato investito mentre si trovava in... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Palermo, auto travolge un uomo uccidendolo: la tragedia in Corso dei Mille; Incidente allo svincolo di Savonera e corso Regina Margherita a Torino: auto si ribalta, due persone in ospedale; Ennesimo schianto in corso Europa: auto ribaltata, 80enne in ospedale; Uomo morto carbonizzato nell'incidente: servirà il test del Dna per avere certezze. La Spezia, incidente stradale in viale Italia: grave ciclistaLa Spezia – Grave incidente stradale in viale Italia, poco lontano dalla caserma della capitaneria di porto. Per cause che sono ancora in corso di ricostruzione, un ciclista è stato travolto da un'aut ... ilsecoloxix.it Iseo, incidente in galleria: lavori in corso per il ripristino viabilitàL'autista di un camion, forse colto da malore, ha sbandato invadendo la corsia opposta e danneggiando le lamine di rivestimento della galleria e parte del guard rail. quibrescia.it Incidente in una zona di campagna del centro del Reggino. Indagini per capire se la piccola sia caduta dal mezzo in movimento oppure se sia scesa durante le manovre. Proclamato il lutto cittadino - facebook.com facebook Montichiari: incidente sulla SP236, coinvolti un camion e due auto. Nessun ferito grave, ma il conducente del mezzo pesante positivo all’alcol (0,97 g/l). Strada riaperta alle 12:20. #lagodigarda #cronaca #incidenti x.com