Incidente in corso dei Mille trentenne in monopattino investito e ucciso da un automobilista

Da palermotoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente mortale si è verificato questa mattina in corso dei Mille, quando un uomo di 30 anni, residente vicino alla stazione centrale e originario del Ghana, è stato investito mentre si trovava su un monopattino elettrico. L'impatto, avvenuto in un tratto trafficato della strada, ha provocato il decesso del giovane. Un automobilista coinvolto nel sinistro è rimasto sulla scena, mentre le forze dell'ordine sono intervenute per i rilievi.

Tragico scontro frontale all'alba. Un incidente avvenuto questa mattina in corso dei Mille è costato la vita a un uomo di 30 anni, originario del Ghana ma residente vicino alla stazione centrale, che è stato travolto mentre viaggiava su un monopattino elettrico. Alla guida dell'altro mezzo, una.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Notizie correlate

Ennesimo incidente al sottopasso: giovane in monopattino investito da un’autoIncidente stradale ieri mattina lungo la Salaria, all’altezza del sottopasso della chiesa di San Filippo Neri, a Villa Sant’Antonio.

Incidente nel Milanese, ciclista di 14 anni investito da un automobilistaAttimi di paura nel tardo pomeriggio di venerdì 6 marzo ad Arese, nel Milanese, dove un ragazzino di 14 anni è stato investito mentre si trovava in...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Palermo, auto travolge un uomo uccidendolo: la tragedia in Corso dei Mille; Incidente allo svincolo di Savonera e corso Regina Margherita a Torino: auto si ribalta, due persone in ospedale; Ennesimo schianto in corso Europa: auto ribaltata, 80enne in ospedale; Uomo morto carbonizzato nell'incidente: servirà il test del Dna per avere certezze.

incidente in corso deiLa Spezia, incidente stradale in viale Italia: grave ciclistaLa Spezia – Grave incidente stradale in viale Italia, poco lontano dalla caserma della capitaneria di porto. Per cause che sono ancora in corso di ricostruzione, un ciclista è stato travolto da un'aut ... ilsecoloxix.it

incidente in corso deiIseo, incidente in galleria: lavori in corso per il ripristino viabilitàL'autista di un camion, forse colto da malore, ha sbandato invadendo la corsia opposta e danneggiando le lamine di rivestimento della galleria e parte del guard rail. quibrescia.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.