Ennesimo incidente al sottopasso | giovane in monopattino investito da un’auto

Questa mattina sulla Salaria, all’altezza del sottopasso della chiesa di San Filippo Neri a Villa Sant’Antonio, un giovane in monopattino è stato investito da un’auto. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma le condizioni del ragazzo non sembrano gravi. La polizia ha fermato l’automobilista e sta ricostruendo la dinamica dell’incidente. È il secondo episodio simile in poche settimane nello stesso punto.

Incidente stradale ieri mattina lungo la Salaria, all'altezza del sottopasso della chiesa di San Filippo Neri, a Villa Sant'Antonio. Un giovane che viaggiava a bordo di un monopattino elettrico, in direzione San Benedetto, è stato investito da un'autovettura per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale di Ascoli. Ad avere la peggio è stato il ragazzo, caduto rovinosamente sull'asfalto dopo l'impatto. Le sue condizioni sono apparse inizialmente preoccupanti: il giovane è rimasto a terra immobile, rendendo necessario l'immediato intervento dei soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 con il medico a bordo, che ha provveduto a stabilizzarlo prima del trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno per gli accertamenti radiografici.

