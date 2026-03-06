Incidente nel Milanese ciclista di 14 anni investito da un automobilista

Nel tardo pomeriggio di venerdì 6 marzo, ad Arese, nel Milanese, un ragazzo di 14 anni è stato investito mentre pedalava sulla sua bicicletta. L’incidente è avvenuto in una zona trafficata della città e ha coinvolto un’automobile che lo ha colpito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di venerdì 6 marzo ad Arese, nel Milanese, dove un ragazzino di 14 anni è stato investito mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il giovane è stato portato in codice giallo in ospedale. La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 18.15, per un investimento in viale Sempione. Stando a quanto riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha inviato sul posto un0ambulanza e un'auto medica, il 14enne sarebbe stato colpito da un'auto che viaggiava a bassa velocità. Il ragazzino avrebbe riportato un trauma al torace e per questo è stato portato in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Incidente nel Milanese, anziano investito da un automobilista: è graveDrammatico incidente nel pomeriggio di martedì 16 dicembre a Trezzo sull'Adda, nord est di Milano. Incidente mortale nel salernitano: ciclista investito e ucciso da un'auto pirataTragico incidente stradale, questa sera in località Tavernanova, nel territorio della frazione di Santa Cecilia di Eboli, dove un uomo di nazionalità... Aggiornamenti e notizie su Incidente nel Milanese ciclista di 14.... Temi più discussi: Donna travolge tre ciclisti in poche ore: arrestata per tentato omicidio (non erano incidenti); Incidente tra un trattore e una moto nel lecchese: ferita una 19enne; È Osvaldo Busca il ciclista ucciso da un capriolo a Pontida. Lo shock dell’amico: Un cane inseguiva quell’animale; Investe volontariamente i ciclisti perché mi insultano e scappa: la pirata della strada è originaria del Torinese. Incidente nel Milanese, ciclista di 14 anni investito da un automobilistaAttimi di paura nel tardo pomeriggio di venerdì 6 marzo ad Arese, nel Milanese, dove un ragazzino di 14 anni è stato investito mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il giovane è stato portat ... milanotoday.it Incidente in Val Roja. Per Michael Matthews frattura di entrambi i polsiIl ciclista australiano si stava allenando per la Milano-Sanremo, corsa in cui era arrivato secondo nel 2024 ... msn.com Vittima è un 58enne di Trebaseleghe, l’incidente è avvenuto a Marostica, nel Vicentino: è il terzo in pochi giorni - facebook.com facebook Anziana investita sulle strisce in corso Casale. E’ morta in ambulanza L’incidente all’incrocio tra corso Casale e via Bricca, in corrispondenza del semaforo. Il conducente del veicolo si è fermato a soccorrerla x.com