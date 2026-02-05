incidente frontale tra auto e moto a benevento due feriti

Questa mattina a Benevento, un incidente si è verificato all’incrocio tra via Vittorio Veneto e via Fatebenefratelli. Una Fiat Idea e un motociclo si sono scontrate frontalmente, causando due feriti. I mezzi sono rimasti gravemente danneggiati, e sul posto sono arrivati i soccorritori per portare i feriti in ospedale. La polizia sta lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente frontale con feriti tra una Fiat Idea e un motociclo all’incrocio tra via Vittorio Veneto e via Fatebenefratelli, a Benevento. Due le persone rimaste ferite: il centauro di 51 anni e il conducente dell’auto di 73 anni. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati all’ospedale San Pio di Benevento per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Municipale di Benevento, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

