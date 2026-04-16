Incendio sull' autostrada tratto bloccato tra Firenze Sud e Incisa

Un incendio si è sviluppato sulla A1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e Incisa, causando l’interruzione di una corsia e un tratto di circa 6 km di code. L’incidente è avvenuto all’altezza del km 316, dove il traffico procede a rilento su una sola corsia. Nessuna informazione sui danni o sulle cause dell’incendio al momento. La viabilità è rallentata nel tratto interessato, con conseguenti ripercussioni sulla circolazione.

Sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, si registrano 6 km di coda a causa di un mezzo in fiamme all’altezza del km 316 in corrispondenza del quale il traffico transita su una corsia. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente sull'A1, chiusa l'autostrada tra Firenze sud e Incisa: traffico bloccato in entrambe le direzioni Autostrada A1: incidente tra Firenze sud e Incisa Reggello. Tratto chiusoFIRENZE – Incidente nel tratto fiorentino dell’autostrada A1 oggi, 14 febbraio 2026. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Traffico caos in A1 e FiPiLi: incidenti e lunghe code, mattina di disagi; Tir in fiamme sull'A1, intervento dei vigili del fuoco. Nessun ferito; Camion ribaltato in autostrada, tratto chiuso per oltre un’ora e code fino a 8 chilometri; Roma | tir in fiamme sull’A1 a Guidonia Montecelio nessun ferito tratto chiuso. Camion ribaltato in autostrada, tratto chiuso per oltre un’ora e code fino a 8 chilometriIncidente nel tratto della A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Lunghissime code, rallentamenti fino a 2 chilometri per curiosi in direzione opposta. Le strade alternative ... lanazione.it Autostrada A1: tratto Firenze sud-Incisa Reggello chiuso due nottiROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione degli impianti nelle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa, in entrambe le direzioni, nei seg ... firenzepost.it Ore 17:57 15/04/2026 #autostradaA1 MILANO-NAPOLI Firenze CODA di 3 km per veicolo in avaria tra Incisa e Firenze Sud dal km 316 #aspitoscana x.com SABATO 18 APRILE AL CPA FIRENZE SUD Antifà Ska Night Benefit Genova Antifascista alle ore 17.30 IN OGNI CASO NESSUN RIMORSO! incontro e dibattito con Genova Antifascista: dal "blocchiamo tutto" alla lotta contro le sedi fasciste, contro la repressio facebook