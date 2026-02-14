Incidente sull' A1 chiusa l' autostrada tra Firenze sud e Incisa | traffico bloccato in entrambe le direzioni

Un incidente sull'A1 tra Firenze sud e Incisa ha causato la chiusura temporanea del tratto alle 16:20, coinvolgendo un camion e provocando blocchi in entrambe le direzioni. La polizia sta gestendo la situazione e i mezzi di emergenza sono sul posto. Il traffico si è accumulato per chilometri, creando disagi agli automobilisti in transito.

