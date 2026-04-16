Incendio nella notte nell' appartamento di un palazzo fumo denso e odore acre | inquilini evacuati

Da ferraratoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16, poco prima delle 4, un incendio si è sviluppato in un appartamento di un palazzo in via Renata di Francia a Ferrara. Le fiamme hanno provocato un grande volume di fumo e un odore intenso nell’edificio. Gli inquilini sono stati evacuati dalle loro abitazioni in via precauzionale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Fiamme alte nel buio. E’ quanto accaduto la notte tra mercoledì 15 e giovedì 16, poco prima delle 4, in un condominio di via Renata di Francia, a Ferrara. Secondo quanto raccolto, il rogo si è sviluppato all’interno di un appartamento del quinto piano: lo stabile, in quel momento, pare però fosse.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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