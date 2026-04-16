Incendio nella notte nell' appartamento di un palazzo fumo denso e odore acre | inquilini evacuati

Nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16, poco prima delle 4, un incendio si è sviluppato in un appartamento di un palazzo in via Renata di Francia a Ferrara. Le fiamme hanno provocato un grande volume di fumo e un odore intenso nell’edificio. Gli inquilini sono stati evacuati dalle loro abitazioni in via precauzionale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Fiamme alte nel buio. E’ quanto accaduto la notte tra mercoledì 15 e giovedì 16, poco prima delle 4, in un condominio di via Renata di Francia, a Ferrara. Secondo quanto raccolto, il rogo si è sviluppato all’interno di un appartamento del quinto piano: lo stabile, in quel momento, pare però fosse.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Fumo nella notte in un condominio: evacuati gli inquilini, nessun feritoPoco dopo le 3 di questa notte, 7 febbraio, un denso odore di bruciato ha iniziato a diffondersi nel vano scale di un condominio di Via Santa Marta,... Leggi anche: Cinquina, incendio in un appartamento: inquilini evacuati e nessun ferito Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incendio nella notte in un’abitazione di Gravellona Toce; Incendio in casa nell’Agrigentino, 85enne riesce a fuggire: una volta in strada, la donna è stata soccorsa dal 118; Brentonico, furioso incendio nella notte tra Pasqua e Pasquetta: in fiamme una casa nel centro di Crosano; Devastante incendio nella notte (FOTO): distrutta una palazzina, residenti evacuati. Bisceglie (BAT), incendio nella sede Caritas: fiamme nel cortile durante la notteUn incendio ha danneggiato nella notte la sede della Caritas a Bisceglie, nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Le fiamme si sono sviluppate all’interno dell’area delimitata dal cancello della ... trmtv.it Santo Stefano in Aspromonte, grosso incendio nella notte: brucia la montagna dello Schiccio | FOTO LIVEUna vasta coltre di fuoco sta devastando in queste ore le montagne di Santo Stefano in Aspromonte, determinando apprensione nell’intera comunità montana e mettendo a dura prova i soccorsi. Il fronte d ... strettoweb.com Dalle ore 00:00 di questa notte, diverse squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta sono impegnate per spegnere un grosso incendio sviluppatosi all'interno di un capannone sito nel comune di Castel Volturno, nei pressi del centro com - facebook.com facebook Incendio nella più grande raffineria dell’Australia: a rischio la produzione di carburante (e questo mostra tutte le falle del sistema) x.com