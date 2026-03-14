Cinquina incendio in un appartamento | inquilini evacuati e nessun ferito

Oggi, sabato 14 marzo, si è verificato un incendio in un appartamento di via Emilio Teza, a Cinquina, a Roma. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio alle 15, costringendo gli inquilini a evacuare l’edificio. Non si registrano feriti tra le persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Attimi di paura oggi, sabato 14 marzo, in un appartamento popolare a Roma. Alle ore 15, un incendio è divampato all’interno di un’abitazione in via Emilio Teza, a Cinquina. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al terzo piano. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Nomentano 6A, l'Autoscala, il carro Auto protettori, la squadra 10A della Rustica insieme all'Autobotte ed al Carro Teli. Il personale dei vigili del fuoco, appena giunto sul posto, ha fatto uscire tutti gli occupanti degli appartamenti limitrofi ed ha estinto l'incendio. Al termine dell’intervento, è stata dichiarata l’inagibilità dell'appartamento incendiato oltre a quello superiore. 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Fumo nella notte in un condominio: evacuati gli inquilini, nessun feritoPoco dopo le 3 di questa notte, 7 febbraio, un denso odore di bruciato ha iniziato a diffondersi nel vano scale di un condominio di Via Santa Marta,... Roma, incendio in appartamento in centro: nessun ferito(Adnkronos) – Incendio stamattina in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina in via dei Banchi Nuovi nel centro di Roma. Scampia, scoppia incendio in un appartamento: vigili del fuoco sul posto