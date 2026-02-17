Incendio nella notte a Napoli | fiamme al Teatro Sannazaro quattro intossicati

Un incendio si è scatenato nel cuore di Napoli, al Teatro Sannazaro, nella notte tra il 16 e il 17 febbraio, causando l’intossicazione di quattro persone. Le fiamme hanno avvolto il teatro, determinando l’intervento immediato dei vigili del fuoco, che hanno lavorato diverse ore per domare il rogo. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori, che hanno estratto dalle macerie alcuni occupanti del teatro.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Rogo nel quartiere Chiaia. Un violento incendio è divampato nella notte tra il 16 e il 17 febbraio nel cuore di Napoli. Le fiamme hanno interessato il quartiere Chiaia, coinvolgendo lo storico Teatro Sannazaro, simbolo culturale della città. Il rogo ha avvolto la cupola dell’edificio, provocando danni anche ad alcuni palazzi vicini. Una densa colonna di fumo si è alzata sopra la zona, rendendo l’aria irrespirabile e costringendo molti residenti a restare in casa con le finestre chiuse. Intervento dei soccorsi e persone intossicate. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate per ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Incendio nella notte a Napoli: fiamme al Teatro Sannazaro, quattro intossicati Napoli, spaventoso incendio a Chiaia nella notte: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro Nella notte, un incendio ha devastato la cupola del Teatro Sannazaro a Chiaia, causando grande paura tra i residenti. Notte di fuoco a Chiaia, incendio al teatro Sannazaro di Napoli: in fiamme la cupola Durante la notte, un incendio ha coinvolto il teatro Sannazaro di Napoli, provocando la distruzione della cupola. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Incendio nel Milanese, a fuoco un ex pub nella notte; Roma, incendio nella notte: 13 auto distrutte in un autosalone; Napoli, incendio nella notte nel quartiere Chiaia: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro; Paura nella notte a Sorso: tre auto in fiamme. Napoli, incendio nella notte nel quartiere Chiaia: in fiamme la cupola del Teatro SannazaroIncendio nella notte a Napoli nel centrale quartiere di Chiaia. La zona interessata è quella del teatro Sannazaro. Sul posto i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo. rainews.it Napoli, spaventoso incendio a Chiaia nella notte: la zona è quella del Teatro SannazaroSpaventoso incendio nella notte a Chiaia all'interno di un condominio. La segnalazione e le foto diffuse sui social da Enrico Pennella. La zona interessata è quella del ... ilmattino.it Napoli, incendio nella notte nel quartiere Chiaia: in fiamme la cupola del Teatro Sannazaro - facebook.com facebook