Un incendio ha coinvolto un impianto di raffinazione in Australia, con le fiamme che stanno consumando la raffineria situata a Geelong. L’incendio si sta propagando rapidamente, generando preoccupazioni tra la popolazione di Corio, che si trova sotto l’allerta delle autorità. Non sono ancora stati comunicati dettagli sulle cause dell’incendio o sui danni causati dall’incendio stesso.

Le fiamme stanno divorando l’impianto di raffinazione Viva Energy a Geelong, in Australia, scatenando l’allerta per la popolazione di Corio. Il rogo, divampato nella tarda serata di mercoledì, ha costretto i residenti situati a sud della struttura a rimanere chiusi in casa per proteggersi dalle dense nubi di fumo che oscurano il cielo. Le squadre di soccorso sono impegnate in una lotta estenuante contro un incendio che si sta rivelando fuori controllo. Nonostante la violenza del rogo, le comunicazioni ricevute dalla direzione della raffineria indicano che non si registrano persone ferite e che l’approvvigionamento di carburante non subirà interruzioni immediate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incendio fuori controllo in Australia: la raffineria è nel mirino

Notizie correlate

Incendio alla raffineria Api di Falconara, il Comune: “Situazione sotto controllo”Ancona, 13 marzo 2026 – Ancora un incendio presso la raffineria Api a Falconara Marittima, in provincia di Ancona.

Leggi anche: Rugby, tracollo Inghilterra nel ranking. L’Italia mette nel mirino Fiji e Australia

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Incendio a Giaveno: paura alla Maddalena, fiamme fuori controllo; Vasto incendio alle porte di Roma: dispiegamento di mezzi per il rogo fuori controllo sulla Braccianese; Incendio nei boschi sopra Santa Caterina Valfurva: a causarlo un gruppo di ragazzini inglesi che ha acceso dei petardi, 4 denunciati; Incendio sterpaglie e treni in ritardo: cosa è successo sulla Torino-Fossano.

Incendio a Brusio: fiamme fuori controlloDue elicotteri antincendio intervenuti; il sindaco afferma che le fiamme sarebbero partite da una bruciatura autorizzata di scarti di legname ... laregione.ch

Fiamme fuori controllo sopra Cumiana: notte infernale tra vento e boschi in fiamme (FOTO)Notte di lavoro senza sosta tra boschi e crinali: 400 metri di linea e interventi a mano, una battaglia durissima ... giornalelavoce.it

Tredici famiglie fuori casa per un incendio del 2024: "Perché Ater non fa iniziare i lavori" ift.tt/rI5ycXZ x.com

INCENDIO FUORI LA PIZZERIA DA MICHELE Un' auto avvolta delle fiamme: facebook