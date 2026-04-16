Incendio alla raffineria | benzina in salita +20 cent per litro

Nella serata di mercoledì si è verificato un incendio presso l’impianto di raffinazione di Viva Energy a Corio, vicino a Geelong. L’incendio ha causato una sospensione temporanea delle attività e ha portato all’aumento di venti centesimi al litro del prezzo della benzina. La situazione ha avuto un impatto immediato sul mercato dei carburanti nella zona.

Un violento incendio si è scatenato nella tarda serata di mercoledì presso l’impianto di raffinazione di Viva Energy a Corio, nella zona di Geelong, provocando una sospensione parziale delle attività produttive. L’incendio è rimasto attivo per circa 13 ore prima che le operazioni di spegnimento venissero completate, lasciando ora le autorità impegnate nel compito di valutare i danni strutturali subiti dalla struttura. L’evento ha colpito uno dei due poli di raffinazione domestica rimasti in Australia, un asset strategico fondamentale per ridurre la dipendenza del Paese dalle importazioni di prodotti petroliferi finiti provenienti dai mercati asiatici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incendio alla raffineria: benzina in salita, +20 cent per litro Notizie correlate Prezzi Benzina e Gasolio, decreto del governo taglia accise: “Meno 25 cent al litro subito”Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che prevede un taglio delle accise abbassare i prezzi di benzina e gasolio ai distributori. La guerra e il boom dei prezzi. Su benzina e diesel sconti ridotti: "In Umbria solo 13 cent al litro"Lo sconto di 25 centesimi sulla benzina e sul diesel? A quanto pare i distributori hanno deciso di "testa loro" e la riduzione del prezzo stabilita... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Australia: l'incendio in raffineria potrebbe colpire la produzione di benzina più di quella di diesel e cherosene; Incendio alla raffineria di Geelong, produzione colpita; Incendio in una grande raffineria australiana a Geelong, produzione di carburante colpita; Messico, incendio e imponente colonna di fumo alla raffineria Dos Bocas | VIDEO. Incendio in un capannone adiacente alla raffineria. Fiamme domate in un’oraÈ stato subito domato il principio di incendio che si è sviluppato ieri mattina all’interno di un capannone dismesso della raffineria Api, situato in un’area periferica del sito, dov’erano in corso ... ilrestodelcarlino.it Incendio alla Saras, i dubbi del comitato di SarrochL’incendio c’è stato, i danni pure. L’azienda minimizza ma il comitato per la tutela della salute e dell’ambiente di Sarroch vuole chiarezza e, attraverso Pec inviate a vari enti, chiede informazioni ... msn.com Fiamme in via Berghini a San Fruttuoso: strada chiusa e paura tra i residenti Un incendio è divampato in serata in via Berghini, sulle alture del quartiere di San Fruttuoso a Genova. Le fiamme sono partite poco prima delle 21 L'articolo completo al link https:// - facebook.com facebook Incendio spogliatoi Basilea: le immagini dei danni #basilea x.com