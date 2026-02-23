Hashish e denaro contante in un' abitazione a Castel Volturno vicino Caserta nei guai un 24enne

A Castel Volturno, un ragazzo di 24 anni è stato fermato con hashish e soldi in casa durante un blitz della Polizia. La droga e il denaro erano nascosti in un armadio, mentre il giovane cercava di nascondersi nel retro dell’abitazione. La polizia ha trovato anche alcuni bilancini di precisione. L’arresto è avvenuto in seguito a controlli di routine mirati a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. La vicenda prosegue con le indagini in corso.

Un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, questo il bilancio di un'operazione condotta dalla Polizia di Stato nei giorni scorsi a Caserta. Un giovane di 24 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato in centro urbano e trovato in possesso di hashish e denaro contante, ritenuto provento dell'attività illecita. L'intervento è stato effettuato durante i consueti controlli del territorio. Spaccio a Caserta L'arresto è avvenuto a seguito di un'attività di controllo svolta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castel Volturno, nel centro urbano di Caserta. L'intervento è scattato durante un servizio di controllo del territorio nel centro urbano, quando gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castel Volturno hanno notato il giovane, già conosciuto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, muoversi