Un’esplosione ha scosso una moschea sciita a Islamabad, provocando almeno 31 morti e 169 feriti. L’attentatore suicida ha colpito durante la preghiera del venerdì, causando caos e paura tra i fedeli. Le autorità stanno indagando sulla matrice dell’attacco e sui responsabili.

Un attentatore suicida ha ucciso almeno 31 persone e ne ha ferite 169 durante la preghiera del venerdì in una moschea musulmana sciita nella capitale pakistana Islamabad, hanno riferito le autorità. Si è trattato dell’attacco più mortale nel Paese dal gennaio 2023, quando un’esplosione in una moschea nella città nord-occidentale di Peshawar uccise più di cento persone. Il luogo della strage è una moschea sciita. Il Pakistan è un Paese a maggioranza sunnita, ma quella sciita è un’importante minoranza, che si stima rappresenti tra il 10 e il 15% della popolazione. In passato, attacchi contro i musulmani sciiti sono stati rivendicati dai terroristi dell’Isis. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Almeno 31 persone sono state uccise e oltre 169 ferite in un’esplosione in una moschea sciita a Islamabad, in Pakistan

Approfondimenti su Islamabad Moschea

Un’esplosione ha scosso una moschea sciita alla periferia di Islamabad, provocando almeno 10 morti e numerosi feriti.

Un attacco suicida durante la preghiera del venerdì a Islamabad ha fatto più di 30 vittime e almeno 130 feriti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Islamabad Moschea

Argomenti discussi: Almeno 31 persone sono state uccise e oltre 160 ferite in un'esplosione in una moschea sciita a Islamabad, in Pakistan; Video. Guerra a Gaza: attacchi israeliani uccidono almeno 31 persone; Esplosione in un luogo di culto a Islamabad: morti e feriti. Polizia: Attacco suicida; Pakistan, Isis rivendica l'attentato suicida nella capitale Islamabad: 31 morti.

Pakistan, Isis rivendica l'attentato suicida nella capitale Islamabad: 31 mortiL'attentato arriva dopo una serie di attacchi recenti nelPaese, tra cui una serie di raid coordinati nel Belucistan contro le forze di sicurezza e i civili ... corriere.it

Attentato kamikaze in una moschea a Islamabad, almeno 31 mortiAttentato kamikaze nella moschea sciita di Khadijah Al-Kubra a Islamabad, in Pakistan, durante la preghiera del venerdì. Pesante il bilancio: almeno 15 morti e oltre 80 feriti. Lo riferisce la polizia ... ilsole24ore.com

Una discussione tra almeno cinque persone per una mancata precedenza ha rapidamente preso una piega drammatica #8NEWS facebook

La chiusura della nostra rassegna stampa dalla Nigeria, dove almeno 162 persone sono state uccise da uomini armati x.com