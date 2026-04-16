In media quanti contanti avete nel vostro portafogli?
Un sondaggio ha rivelato che molte persone portano con sé una quantità variabile di contanti, con alcune che dichiarano di avere zero euro nel portafoglio. Altre invece mostrano di mantenere piccole somme, spesso inferiori a 50 euro, mentre una minoranza ne tiene di più. Questi dati riflettono le diverse abitudini di pagamento e la tendenza generale a usare metodi elettronici. La domanda sulla quantità di denaro contante presente nel portafoglio rimane quindi un tema di interesse per molte persone.
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