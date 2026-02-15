Ladro scavalca recinzione nella fuga e cade | fermato dalla polizia e trasportato all’ospedale
Un uomo che aveva appena rubato in una casa a Rimini è stato catturato dopo aver tentato di scappare saltando la recinzione e cadendo. La polizia lo ha fermato e lo ha portato in ospedale per le ferite riportate nella caduta. L’incidente si è verificato ieri sera, quando il ladro e i suoi complici avevano appena concluso il furto e stavano cercando di allontanarsi.
Rimini, 15 febbraio 2026 – Lui e i complici avevano appena svaligiato una casa, quando sono stati intercettati da una pattuglia della polizia civile. Nella fuga ha scavalcato una recinzione, ma è rimasto ferito nella caduta ed è stato arrestato. L’uomo, un 33enne albanese, è tuttora ricoverato in ospedale, piantonato dalle forze dell’ordine. La fuga rocambolesca. È finita così la rocambalesca fuga di uno dei membri della banda che ha tentato una serie di furti sabato sera a San Marino. Il primo allarme è scattato verso le 18,30 nella zona di Dogana, in via Cantu. I ladri sono entrati in una casa rompendo una finestra, i proprietari se ne sono accorti e hanno chiamato le forze dell’ordine, mentre la banda si è data alla fuga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
