ladro in fuga cade e si ferisce preso dalla polizia civile

Un ladro di 33 anni albanese, in fuga dopo aver tentato di rapinare un negozio, si è infortunato cadendo mentre cercava di scappare. La polizia civile lo ha subito arrestato e portato all’ospedale di San Marino, dove è stato ricoverato da sabato sera. Il sospettato aveva già una lunga serie di precedenti e aveva aggredito uno degli agenti durante l’arresto.

La sua fuga rocambolesca è terminata all’ ospedale di San Marino. Qui si trova ricoverato da sabato sera il ladro, un 33enne albanese – con una lunga sfilza di precedenti alle spalle – arrestato dalla polizia civile, dopo aver aggredito uno degli agenti. Fatale per lui è stata la caduta dopo aver saltato una recinzione, nel tentativo di proseguire la fuga: ha perso l’equilibrio, finendo su un terrazzamento tra le case, ed è rimasto steso a terra, ferito alla testa. La polizia civile è riuscita così finalmente a bloccarlo e ad arrestarlo. Dopo le prime cure del 118 ricevute sul posto il ladro è stato portato all’ ospedale di San Marino, dove è tuttora ricoverato piantonato a vista dalle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un uomo che aveva appena rubato in una casa a Rimini è stato catturato dopo aver tentato di scappare saltando la recinzione e cadendo.

