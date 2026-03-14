La Valle dei Templi invasa dai bambini del mondo | canti bandiere e un grido per la pace

Centinaia di bambini provenienti da diversi paesi hanno invaso la Valle dei Templi, portando con sé bandiere, canti e tamburi. Durante l’evento, i giovani partecipanti hanno lanciato un messaggio di pace, attraversando il sito archeologico con entusiasmo e determinazione. L’iniziativa ha coinvolto numerosi gruppi di bambini che si sono riuniti per condividere un momento di unità e speranza.

Canti, bandiere, tamburi e centinaia di bambini provenienti da tutto il mondo che attraversano la Valle dei Templi lanciando un messaggio semplice e potente: la pace, quella vera, quella che tutto si augurano che possa arrivare al più presto. È questa l’immagine che ha accompagnato la mattinata nella via Sacra con la tradizionale “Passeggiata della pace e della fraternità” del festival internazionale “I bambini del mondo”, uno degli appuntamenti più suggestivi che ormai da anni fa da appendice al Mandorlo in Fiore. Il corteo colorato è partito dal tempio di Giunone e ha raggiunto il tempio della Concordia. In testa la bandiera dell’Unicef seguita dai gruppi folkloristici internazionali, dalle delegazioni agrigentine e da centinaia di studenti delle scuole della provincia che hanno scelto di partecipare alla manifestazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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