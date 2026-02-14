Rifiuti scatta l’era digitale | CNA Salerno lancia lo sportello CNA Ambiente per guidare le imprese nel RENTRI

Oggi, CNA Salerno ha aperto lo sportello “CNA Ambiente” per aiutare le aziende a gestire l’obbligo del RENTRI, entrato in vigore per le microimprese artigiane. La decisione nasce dall’esigenza di semplificare le procedure e ridurre gli errori nel tracciamento dei rifiuti, un passo importante per digitalizzare il settore. Con questa iniziativa, le imprese avranno un punto di riferimento per orientarsi nel nuovo sistema elettronico.

Tempo di lettura: 3 minuti Parte ufficialmente oggi l'obbligo del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) anche per le microimprese artigiane. Una rivoluzione digitale che non ammette deroghe e che vede CNA Salerno in prima linea con un sistema di supporto strutturato per accompagnare il tessuto produttivo locale in questa complessa transizione. "Come CNA Salerno abbiamo avvertito il dovere di predisporre un servizio di assistenza continuo," dichiara il Presidente di CNA Salerno, Antonio Citro. "L'entrata in vigore del nuovo registro ci vede in campo con un team di esperti capace di affiancare la straordinaria varietà di imprese che rappresentiamo, trasformando un obbligo di legge in un'occasione di crescita organizzativa.