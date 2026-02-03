Intelligenza artificiale e digitale strategici per 4 imprese su 10

Oggi a Palermo si è svolta la quarta tappa del roadshow nazionale “Luiss & Confindustria”. Giovani, imprenditori e studenti si sono incontrati per parlare di intelligenza artificiale e digitale, che ormai sono considerati strumenti fondamentali per le imprese. Quattro aziende su dieci le usano come leva strategica. L’evento ha messo in evidenza come l’innovazione tecnologica possa cambiare il modo di fare impresa e di formare le nuove generazioni.

