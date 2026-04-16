impeachment per hegseth i dem battono un colpo

I democratici hanno presentato due atti simbolici al Congresso, segnando una presa di posizione nei confronti di un esponente repubblicano. Questi passaggi rappresentano un atto formale volto a evidenziare le divergenze tra le due principali forze politiche, senza però prevedere un procedimento di impeachment ufficiale. La discussione si inserisce in un clima di tensione tra i partiti, con le parti che manifestano posizioni contrapposte.

America oggi Alla Camera la probabile introduzione di una risoluzione di impeachment per il segretario alla difesa Pete Hegseth. E Bernie Sanders chiede un voto per bloccare la vendita di armi a Israele America oggi Alla Camera la probabile introduzione di una risoluzione di impeachment per il segretario alla difesa Pete Hegseth. E Bernie Sanders chiede un voto per bloccare la vendita di armi a Israele Festa della Liberazione! Regaliamo tutti insieme 50.000 articoli entro il 25 aprile. E stavolta sei tu a scegliere. Due atti simbolici, ma significativi per registrare le posizioni fra i democratici e i repubblicani del Congresso. Da un lato, c’è il voto forzato da Bernie Sanders al Senato – ieri – per bloccare l’invio di circa mezzo miliardo di dollari in armi a Israele.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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