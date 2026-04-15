Oggi i membri Democratici della Camera presenteranno cinque articoli di impeachment contro il segretario alla Difesa, accusandolo di aver commesso abuso di potere, crimini di guerra e altri illeciti. La proposta si basa su accuse di comportamenti illeciti che coinvolgono l’uso del potere e il rispetto delle norme internazionali. La presentazione segue una serie di indagini e accuse ufficiali rivolte all’alto funzionario.

I Dem della Camera presenteranno oggi cinque articoli di impeachment contro il segretario alla Difesa Pete Hegseth, accusandolo di abuso di potere, crimini di guerra e altri gravi illeciti. Lo scrive Axios, sottolineando che la misura non ha praticamente alcuna possibilità di essere approvata in questo Congresso, ma è l'ultimo segnale che i Dem si sono compattati attorno a Hegseth come loro nuovo principale bersaglio nel governo Trump. In precedenza, i Dem avevano spinto per l'impeachment dell'ex segretaria alla Sicurezza Interna Kristi Noem e dell'ex procuratrice generale Pam Bondi, entrambe rimosse da Trump negli ultimi mesi. Con i suoi scandali di lunga data e ora il conflitto con l'Iran, Hegseth è un candidato ideale per diventare il nuovo "spauracchio" del partito.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Axios, Dem presentano risoluzione d'impeachment contro Hegseth

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