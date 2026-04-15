I Democratici negli Stati Uniti hanno presentato cinque articoli di impeachment contro il Segretario della Difesa, Pete Hegseth. Le accuse riguardano presunti comportamenti di abuso di potere, crimini di guerra e altri illeciti. La decisione è stata annunciata in anticipo da Axios, segnando una nuova fase nelle attività di controllo parlamentare nei confronti della figura di Hegseth. La questione sarà discussa nelle prossime settimane al Congresso.

Cinque articoli di impeachment contro il Segretario della “Guerra” Pete Hegseth. E’ l’ultima mossa dei democratici Usa, secondo quanto anticipato da Axios: abuso di potere, crimini di guerra e altri gravi illeciti le accuse che i democratici intendono portare al Congresso. La misura – mette in guardia Axios – non ha praticamente alcuna possibilità di essere approvata in questa legislatura, ma è l’ultimo segnale che i Dem si sono compattati attorno a Hegseth come principale bersaglio nel governo Trump. In precedenza, i Dem avevano spinto per l’impeachment dell’ex segretaria alla Sicurezza Interna Kristi Noem e dell’ex procuratrice generale Pam Bondi, entrambe rimosse da Trump negli ultimi mesi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stati Uniti, “abuso di potere e crimini di guerra: i dem chiederanno l’impeachment per Hegseth”

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