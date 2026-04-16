Imola schianto Aston Martin | il telaio della Valkyrie da rifare

Durante una sessione di test del Campionato Mondiale Endurance a Imola, un'auto della marca Aston Martin si è schiantata violentemente sul circuito. L'incidente ha causato danni significativi al veicolo, in particolare al telaio, che dovrà essere rifatto. La vettura coinvolta è una delle prototipi utilizzati nel programma di sviluppo. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulle conseguenze per il team o sulle eventuali cause dell'incidente.

Il test Prologue del Campionato Mondiale Endurance presso il circuito di Imola è stato segnato da un violento impatto della Valkyrie numero 009, che ha costretto il team Aston Martin a una ricostruzione strutturale dell’auto. Marco Sorensen ha perso il controllo del prototipo durante la sessione mattutina di martedì, finendo contro le barriere nel punto noto come Tamburello. L’incidente è avvenuto quando il pilota danese si trovava in una fase di uscita dal box, con circa 90 minuti rimasti alla fine dei lavori in pista. La potenza eccessiva del mezzo, combinata con una temperatura insufficiente degli pneumatici, ha reso l’auto imprevedibile in quel momento critico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Imola, schianto Aston Martin: il telaio della Valkyrie da rifare Notizie correlate Wec Imola, l'incognita meteo rimescola le carte: dominio Ferrari, botto Aston MartinIl rombo dei motori torna a far vibrare le colline del Santerno, inaugurando ufficialmente la stagione 2026 del Mondiale Endurance all'autodromo... Leggi anche: Aston Martin da brividi. Il motore sotto accusa: "Impossibile guidarla» Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: WEC: Antonio Fuoco e la Ferrari infiammano il Prologo di Imola, Mattia Drudi il più veloce in LMGT3 con Aston Martin; Nonostante l'incidente della vettura numero 009, Aston Martin è in lotta dopo il Prologo; WEC: Il Cavallino ruggisce a Imola, Ferrari monopolizza il Prologo; 6 Ore di Imola, l'anteprima: il WEC riparte dal Santerno. Wec Imola, l'incognita meteo rimescola le carte: dominio Ferrari, botto Aston MartinNella classe regina, la Ferrari ha ribadito il proprio status di regina di casa monopolizzando l’intera prima fila virtuale ... bolognatoday.it WEC | Pauwels, ultimo pupillo Aston Martin, al posto di Barrichello a ImolaDudu sarà impegnato a Long Beach e quindi alla prima gara del Mondiale vedremo il giovane belga appena promosso dall'Academy del marchio britannico, il quale coglie l'occasione per rilanciare l'inizia ... it.motorsport.com VideoBar #Formula1 #fernandoalonso Il viaggio secondo Fernando Come trascorre Fernando Alonso la pausa forzata in Formula 1 Provando la Aston Martin Valkyrie LM sul circuito Paul Ricard. --- Fernando's Kind Of Trip How does Fer facebook Aston Martin promuove Mattia Drudi riserva della Valkyrie per #WEC ed #IMSA x.com