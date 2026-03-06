Un nuovo problema si abbatte sull Aston Martin di Fernando Alonso, che sembra affrontare difficoltà con il motore. Le vetture del team sono state messe sotto osservazione e alcuni parti sembrano essere soggetti a guasti frequenti. Alonso, che festeggia venticinque anni di presenza in Formula 1, si trova ad affrontare una stagione complicata, con le sue vetture che mostrano segni di malfunzionamento.

Fernando Alonso celebra le nozze d’argento con la F1. Malinconicamente. Perché pare proprio che la sua Aston Martin perda i pezzi. In senso letterale. Ha ammesso Adrian Newey, il progettista della monoposto, l’uomo che ha vinto tutto con le sue vetture: "Sulla nostra auto si generano vibrazioni e quelle vibrazioni si trasmettono alle dita dei piloti. Alonso pensa di non poter fare più di 25 giri di fila prima di rischiare di danneggiarsi le mani in modo permanente. Il suo collega Stroll pensa di non poter fare più di 15 giri prima di arrivare a quel limite. Penso che non abbia senso non essere aperti e onesti. Comunque credo che la vettura abbia un enorme potenziale di sviluppo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Aston Martin da brividi. Il motore sotto accusa: "Impossibile guidarla»

