Wec Imola l' incognita meteo rimescola le carte | dominio Ferrari botto Aston Martin

La stagione 2026 del Mondiale Endurance prende il via all'autodromo di Imola, dove il rombo dei motori risuona tra le colline del Santerno. La competizione si presenta con un dominio della Ferrari, mentre l'Aston Martin ha registrato un risultato sorprendente. La meteo incerta ha complicato le strategie delle squadre, rendendo la gara ancora più imprevedibile.

Il rombo dei motori torna a far vibrare le colline del Santerno, inaugurando ufficialmente la stagione 2026 del Mondiale Endurance all'autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. I test collettivi della Fia Wec 6 Hours of Imola hanno offerto un primo, veritiero spaccato dei valori in campo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Pronostico Ucraina-Svezia: l’incognita Potter rimescola le carteUcraina-Svezia è una semifinale dei playoff Uefa di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca giovedì alle 20:45: diretta tv, streaming, probabili...

WEC, Ferrari incontra le Frecce Tricolori in attesa della prima prova di ImolaIn attesa del primo round del FIA World Endurance Championship, in programma a Imola nel weekend del 19 aprile, Ferrari ha incontrato la Pattuglia...

Temi più discussi: Ferrari: la difesa del trono parte da Imola con nuova aerodinamica e gomme da scoprire; Robert Kubica pronto a tornare in pista: Imola è casa nostra, non vediamo l'ora; WEC | Ecco il primo programma per la 6h di Spa-Francorchamps.

Triplete Ferrari 499P ai test prestagionali WEC a ImolaLe tre Hypercar Ferrari aggiornate per il campionato WEC 2026 hanno dominato le due sessioni del prologo al campionato che inizia domenica prossima a Imola ... formulapassion.it

WEC | Imola, Prologo 1: mattinata tutta Ferrari, svettano 499P e 296Inizio sul bagnato e pista che va poi asciugandosi, le vetture di Maranello ottengono i migliori crono in Hypercar e LMGT3 grazie a Giovinazzi e Rovera, Cadillac e BMW in Top5, le Toyota inseguono. Sb ... it.motorsport.com

WEC, PROLOGO AD IMOLA: FERRARI DOMINA SIA LA MATTINA CHE IL POMERIGGIO Il Prologo del WEC a Imola si chiude con il dominio incontrastato della Ferrari. Le 499P LMH hanno monopolizzato la top 3 anche nel pomeriggio, nonostante la pista - facebook.com facebook

Il #WEC riparte a #Imola Gli orari della 6 Ore x.com