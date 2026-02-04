Perugia immobile comunale occupato abusivamente | residenti esasperati chiedono intervento

Da mesi, alcuni residenti di Perugia vivono dentro un immobile comunale ristrutturato anni fa, ma mai assegnato a nessuno. Entrano e escono senza sosta, e la situazione sta diventando insostenibile. I vicini sono ormai esasperati e chiedono che il Comune intervenga al più presto per risolvere la questione.

In via Goldoni un bene comunale da anni non assegnato è preda di ospiti non graditi. Un anno fa lo sgombero di due spacciatori Entrano ed escono, da mesi, vivendo nella casa comunale ristrutturata anni addietro, ma mai assegnata. Ora i residenti, dopo aver denunciato una nuova occupazione, chiedono un intervento. L'occupazione dell'immobile comunale in via Goldoni 10 è segnalata dai cittadini, che raccontano come l'immobile, ristrutturato anni addietro, non sia mai stato assegnato, nonostante sia pronto e in buone condizioni. Si tratta di una palazzina di tre piani di proprietà del Comune, occupata da mesi senza alcun titolo, nonostante numerose segnalazioni alle forze dell'ordine.

