Immigrati si fingono gay per ottenere l’asilo | l’inchiesta della Bbc e il caso italiano

Un’inchiesta della Bbc ha scoperto che alcuni studi legali e consulenti offrono servizi a costi elevati per aiutare immigrati a fingere di essere gay, al fine di ottenere l’asilo nel Regno Unito. La scoperta è stata fatta attraverso un’indagine sotto copertura, che ha documentato pratiche di questo tipo. La vicenda ha suscitato attenzione anche in Italia, dove sono stati segnalati casi simili.

Roma, 16 apr – Un’inchiesta sotto copertura della Bbc ha rivelato che studi legali e consulenti chiedono migliaia di sterline per aiutare gli immigrati a fingersi gay allo scopo di rimanere nel Regno Unito. Agli stranieri con visto in scadenza, vengono fornite false storie di copertura e istruzioni su come ottenere prove falsificate sulla loro omosessualità, tra cui lettere, fotografie e addirittura referti medici. Successivamente, gli immigrati presentano una domanda di asilo dove dichiarano di temere per la propria vita se dovessero tornare nel Paese. A usufruire maggiormente di questi stratagemmi sono pakistani e bengalesi. Una pratica consolidata e ben avviata.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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