Dichiararsi gay sieropositivi e depressi per ottenere asilo | scoperta l’ultima truffa sui migranti

È stata scoperta una rete che sfruttava false dichiarazioni sui profili di orientamento sessuale, status sieropositivo e condizioni di depressione per ottenere l’asilo. Le indagini hanno portato al sequestro di denaro contante e documenti, tra cui circa ottomila euro e settemila sterline, utilizzati per coprire le spese di pratiche di identificazione fasulle. La truffa coinvolgeva più migranti che avevano presentato dichiarazioni false per ottenere benefici legati allo status di rifugiato.

Settemila sterline per gestire una pratica completa di un singolo migrante, oltre ottomila euro, in valuta italiana. Cifre di tutto rispetto investite in false attestazioni di malattie, come la depressione o la sieropositività, o in certificazioni psicologiche sulla propria condizione di omosessualità. L’ultima “truffa” degli ingressi illegali è stata scoperta in Gran Bretagna grazie a un’inchiesta della Bbc su alcune organizzazioni criminali che favorivano l’immigrazione, con la concessione di asilo politico, grazie a documenti falsificati ad hoc. Tra i servizi offerti, anche la possibilità di organizzare false testimonianze, inclusa la simulazione di relazioni omosessuali.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dichiararsi gay, sieropositivi e depressi per ottenere asilo: scoperta l’ultima “truffa” sui migranti Notizie correlate L’inchiesta della Bbc: fingiti gay e paga, ti farò avere l’asiloUn’inchiesta sotto copertura della Bbc ha rivelato che studi legali e consulenti stanno chiedendo migliaia di sterline per aiutare i migranti a... Così i migranti pagavano per il permesso di soggiorno come finti gayLa Bbc ha scoperchiato un sistema di agevolazione alle domande di asilo nel Regno Unito tramite false certificazioni di omosessualità.