L’inchiesta della Bbc | fingiti gay e paga ti farò avere l’asilo

Un'inchiesta condotta dalla Bbc ha scoperto che alcuni studi legali e consulenti offrono servizi a migliaia di sterline per aiutare i migranti a fingere di essere gay. Lo scopo di queste pratiche è ottenere l’asilo nel Regno Unito, presentando false dichiarazioni sulla propria identità sessuale. L’indagine ha utilizzato operazioni sotto copertura per documentare queste richieste di pagamento e le modalità con cui vengono offerte tali consulenze.

Un’inchiesta sotto copertura della Bbc ha rivelato che studi legali e consulenti stanno chiedendo migliaia di sterline per aiutare i migranti a fingere di essere gay al fine di rimanere nel Regno Unito. Ai migranti i cui visti stanno per scadere vengano fornite false storie di copertura e istruzioni su come ottenere prove falsificate. Tra queste, lettere di supporto, fotografie e referti medici. Successivamente, presentano domanda di asilo dichiarando di essere gay e di temere per la propria vita se tornassero in Pakistan o Bangladesh. Pakistan e Bangladesh. «Chiunque venga scoperto a sfruttare il sistema dovrà affrontare la piena forza della legge, compresa l’espulsione dal Regno Unito», il commento del ministero dell’Interno britannico.🔗 Leggi su Open.online

Il Var è un caos ovunque: l’inchiesta della Bbc nei top campionati europeiLa Bbc ha condotto uno studio approfondito sull’impatto del Var nei principali campionati europei, analizzando come la tecnologia stia cambiando il...

Leggi anche: Qual è l’isola europea che ti paga alloggio e stipendio se ti trasferisci lì

Temi più discussi: Migranti contro migranti: l’inchiesta che svela il sistema dei mercenari al confine greco, tra violenze e stupri; L'Iran e la propaganda della BBC -; Grecia, la polizia usa migranti per picchiare e respingerne altri: orrore al confine; Grecia, la Bbc accusa: Migranti illegali usati dalla polizia per i respingimenti.

Migranti contro migranti: l’inchiesta che svela il sistema dei mercenari al confine greco, tra violenze e stupriUn’inchiesta della BBC denuncia un sistema di respingimenti al confine greco: migranti reclutati e utilizzati come mercenari per fermarne altri, tra accuse di violenze, abusi e violazioni delle norm ... ilgiornale.it

L’Iran e la propaganda della BBCUn’inchiesta pubblicata dal sito investigativo The Grayzone ha acceso un nuovo caso mediatico attorno alla BBC, mettendo in discussione non solo l’operato di ... altrenotizie.org

La Bbc ha dedicato un lungo servizio a una moda che da anni spopola anche in Italia, sottolineando le sorprendenti proprietà di questi prodotti. Ma in realtà – dicono gli esperti – non esistono evidenze scientifiche che siano migliori di varietà più recenti - facebook.com facebook

Attraverso prove video e foto allarmanti, un reportage della @BBC sulla Grecia denuncia i respingimenti violenti al confine e il presunto reclutamento di migranti come “mercenari” per eseguire queste operazioni pericolose e illegali x.com