L’inchiesta della Bbc | fingiti gay e paga ti farò avere l’asilo

Da open.online 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'inchiesta condotta dalla Bbc ha scoperto che alcuni studi legali e consulenti offrono servizi a migliaia di sterline per aiutare i migranti a fingere di essere gay. Lo scopo di queste pratiche è ottenere l’asilo nel Regno Unito, presentando false dichiarazioni sulla propria identità sessuale. L’indagine ha utilizzato operazioni sotto copertura per documentare queste richieste di pagamento e le modalità con cui vengono offerte tali consulenze.

Un’inchiesta sotto copertura della Bbc ha rivelato che studi legali e consulenti stanno chiedendo migliaia di sterline per aiutare i migranti a fingere di essere gay al fine di rimanere nel Regno Unito. Ai migranti i cui visti stanno per scadere vengano fornite false storie di copertura e istruzioni su come ottenere prove falsificate. Tra queste, lettere di supporto, fotografie e referti medici. Successivamente, presentano domanda di asilo dichiarando di essere gay e di temere per la propria vita se tornassero in Pakistan o Bangladesh. Pakistan e Bangladesh. «Chiunque venga scoperto a sfruttare il sistema dovrà affrontare la piena forza della legge, compresa l’espulsione dal Regno Unito», il commento del ministero dell’Interno britannico.🔗 Leggi su Open.online

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