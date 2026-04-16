Nel cuore del Sannio si trova la Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone, in provincia di Isernia, considerata una delle più antiche ancora attive nel mondo per la produzione di campane in bronzo. Fondata secoli fa, questa fonderia rappresenta un esempio di tradizione artigianale conservata nel tempo. La sua attività continua a essere riconosciuta come patrimonio UNESCO, mantenendo intatta la sua storia e il suo ruolo nel settore.

La Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone, in provincia di Isernia, è una vera e propria istituzione in campo artigianale ed è probabilmente il più antico stabilimento oggi ancora esistente al mondo per la fabbricazione di questi sonori strumenti bronzei. Campane e campanelle si realizzavano già anticamente in Cina e in India e tra i Greci e gli Etruschi. La leggenda, però, vuole che quelle di grandi dimensioni siano nate successivamente in Campania: il loro nome, infatti, deriverebbe proprio da vasa campana, per la loro forma di vasi o tazza rovesciati. Pare, inoltre, che la prima campana abbia risuonato a Nola grazie al suo geniale vescovo, San Paolino.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: l’arte campanaria di Agnone, patrimonio UNESCO

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