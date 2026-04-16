Imma Tataranni Alessio Lapice sull'addio di Vanessa Scalera | Scelta nobile non voleva allungare il brodo

Da fanpage.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una puntata di È sempre Mezzogiorno, l’attore che interpreta il personaggio di Ippazio Calogiuri ha commentato l’addio di Vanessa Scalera alla serie cult di Rai 1. Ha definito la decisione come “nobile” e ha spiegato che la collega, sua amica, avrebbe scelto di uscire per rispetto della trama e senza voler prolungare inutilmente la storia.

Ospite di Antonella Clerici a È sempre Mezzogiorno, l'attore che presta il volto a Ippazio Calogiuri rompe il silenzio sulla decisione di chiudere la serie cult di Rai 1: "Vanessa è una mia amica, sapevo che lo avrebbe fatto per amore della storia". Poi la confessione privata: "Single da pochissimo, ho vissuto due grandi amori".🔗 Leggi su Fanpage.it

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