Imma Tataranni Alessio Lapice sull'addio di Vanessa Scalera | Scelta nobile non voleva allungare il brodo

Durante una puntata di È sempre Mezzogiorno, l’attore che interpreta il personaggio di Ippazio Calogiuri ha commentato l’addio di Vanessa Scalera alla serie cult di Rai 1. Ha definito la decisione come “nobile” e ha spiegato che la collega, sua amica, avrebbe scelto di uscire per rispetto della trama e senza voler prolungare inutilmente la storia.

Ospite di Antonella Clerici a È sempre Mezzogiorno, l'attore che presta il volto a Ippazio Calogiuri rompe il silenzio sulla decisione di chiudere la serie cult di Rai 1: "Vanessa è una mia amica, sapevo che lo avrebbe fatto per amore della storia". Poi la confessione privata: "Single da pochissimo, ho vissuto due grandi amori".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Fiorello e l’addio di Vanessa Scalera a Imma Tataranni: “La Rai non molla, lo farà fare a Stefano De Martino”Fiorello commenta la fine di Imma Tataranni e la volontà di Vanessa Scalera di terminare la sua avventura col personaggio. Leggi anche: Imma Tataranni addio, la sesta stagione non si farà. De Mola: “Ipotesi film su Imma con Vanessa Scalera” Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Alessio Lapice: L'addio a Imma Tataranni è stata una scelta condivisa, non c’è stata nessuna lotta; Alessio Lapice in Roberta Valente: la clip in anteprima della prima puntata in onda il 12 aprile; Roberta Valente – Notaio in Sorrento: c'è grande attesa per Maria Vera Ratti, al suo debutto come protagonista assoluta in una fiction Rai; Roberta Valente - Notaio in Sorrento da stasera su Rai 1: trama, cast, quante sono le puntate. Imma Tataranni, Alessio Lapice sull’addio di Vanessa Scalera: Scelta nobile, non voleva allungare il brodoOspite di Antonella Clerici a È sempre Mezzogiorno, l'attore che presta il volto a Ippazio Calogiuri rompe il silenzio sulla decisione di chiudere la ... fanpage.it Alessio Lapice in Roberta Valente: la clip in anteprima della prima puntata in onda il 12 aprileAlessio Lapice è Stefano, nella nuova serie tv Roberta Valente (dal 12 aprile in prima serata su Rai 1): entra in scena così. style.corriere.it Massimiliano Gallo definisce "nobile" la scelta di Vanessa Scalera di lasciare Imma Tataranni. Intervistato dal Corriere l'interprete di Pietro, marito della protagonista, ha parlato della decisione della collega di abbandonare la serie nonostante l'enorme succes facebook