Fiorello e l'addio di Vanessa Scalera a Imma Tataranni | La Rai non molla lo farà fare a Stefano De Martino

Durante una recente dichiarazione, il conduttore ha affermato che la Rai non intende abbandonare il progetto legato a Imma Tataranni e che il ruolo di Vanessa Scalera verrà affidato a Stefano De Martino. Questa scelta segue l'annuncio della fine dell’interpretazione di Scalera del personaggio. Nessun dettaglio sui motivi dell’addio o sui tempi di sostituzione sono stati comunicati ufficialmente.