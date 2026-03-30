Fiorello e l'addio di Vanessa Scalera a Imma Tataranni | La Rai non molla lo farà fare a Stefano De Martino
Durante una recente dichiarazione, il conduttore ha affermato che la Rai non intende abbandonare il progetto legato a Imma Tataranni e che il ruolo di Vanessa Scalera verrà affidato a Stefano De Martino. Questa scelta segue l'annuncio della fine dell’interpretazione di Scalera del personaggio. Nessun dettaglio sui motivi dell’addio o sui tempi di sostituzione sono stati comunicati ufficialmente.
Fiorello commenta la fine di Imma Tataranni e la volontà di Vanessa Scalera di terminare la sua avventura col personaggio. Poi la battuta su De Martino: "Lo fanno diventare Immo Tataranno col pacco dell'Umbria". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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