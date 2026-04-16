Il week-end al cinema | da Un anno di scuola a La salita

Il fine settimana al cinema propone un’ampia scelta di film, con diverse novità disponibili nelle sale. Tra le pellicole in programmazione ci sono “Un anno di scuola” e “La salita”, che attireranno il pubblico appassionato di generi vari. Le sale cinematografiche si preparano ad accogliere gli spettatori con una selezione diversificata di titoli, offrendo occasioni di intrattenimento e approfondimento cinematografico.

È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “Super Mario Galaxy – Il Film”, “The Drama”, “L’ultima missione: Project Hail Mary”, “Cena di classe”, “Che Dio perdona a tutti”, “Finché Morte Non Ci Separi 2”, “La salita”, “Pontifex”, “Un anno di scuola”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end. GIOVEDI’ 16 APRILE CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film....🔗 Leggi su Bergamonews.it I film al cinema dal 9 aprile: Finché Morte Non Ci Separi 2, Finale: Allegro e tutti gli altri Notizie correlate Leggi anche: Il week-end al cinema: da “2 cuori e 2 capanne” a “La grazia” Leggi anche: Il week-end al cinema: da “Rental Family” a “Scarlet” Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Prevenzione, skincare coreana e anteprime al cinema: gli eventi del weekend a Milano; Il week-end al cinema: da Un anno di scuola a La salita; 'Sarajevo Safari', al cinema il doc sui 'cecchini del weekend': il trailer; Weekend al cinema: sbarcano nelle sale Un anno di scuola e Tutto il male del mondo. Il week-end al cinema: da Un anno di scuola a La salitaÈ ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano Super Mario Galaxy – Il Film, The Drama, L’ultima missione: Project Hail Mary, ... bergamonews.it Il week-end al cinema: arriva il film Finché morte non ci separi 2Arriva al cinema Finché Morte Non Ci Separi 2. Il film, che approda nelle sale giovedì 9 aprile, è diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. È il sequel dell’omonimo film con protagonista ... bergamonews.it Durante la Design Week, la redazione de Il Giorno si apre al pubblico e diventa uno spazio vivo dove storie, memoria e attualità si incontrano. Il 21 aprile alle 18:30, per il panel “Quelli che… Il Giorno”, interviene Mario Consani, storico cronista giudiziari - facebook.com facebook Milano Art Week 2026 - Tutte le mostre da non perdere tra musei e gallerie. In città sono tutti pronti per la settimana dell’arte con inaugurazioni e mostre in corso. Ecco cosa vedere x.com