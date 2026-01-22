Il week-end al cinema | da 2 cuori e 2 capanne a La grazia

Il fine settimana al cinema propone l’uscita di “2 cuori e 2 capanne”, diretto da Massimiliano Bruno e con un cast di rilievo. Il film, nelle sale da giovedì 22 gennaio, si inserisce in un’offerta diversificata che include anche “La grazia”. Un’occasione per apprezzare nuove produzioni italiane e approfondire le proposte cinematografiche della stagione.

Arriva al cinema “2 cuori e 2 capanne”. Il film, che approda nelle sale giovedì 22 gennaio, è diretto da Massimiliano Bruno e nel cast annovera Edoardo Leo, Claudia Pandolfi, Giorgio Colangeli, Carolina Crescentini, Daniele Silvestri e Gian Marco Tognazzi. Altre novità sul grande schermo sono costituite da “North – La Regina delle Nevi”, “Megadeth: Behind the Mask”, “Sentimental Value”, “Polvo serán – Polvere di stelle”, “Marty Supreme”, “Mercy: Sotto Accusa” e “Return to Silent Hill”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “La grazia”, “28 anni dopo: il tempio delle ossa”, “Buen Camino”, “Avatar: Fuoco e Cenere”, “Spongebob – Un’avventura da pirati” e “Una di famiglia”.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

