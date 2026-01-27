In un attimo, un volo apparentemente normale si trasforma in una tragedia. Alle 16.32, un evento che cambia la vita di molte persone, segnando un momento di dolore e riflessione. Una cronaca che ricorda come la serenità possa essere improvvisamente interrotta da circostanze imprevedibili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ore 16.32. Il momento in cui il sogno si trasforma in incubo, la gioia in dolore. Quel sogno atavico di ogni uomo di poter volare, di colpo, diventa realtà grazie ai mezzi moderni, con tutti i rischi connessi. La caduta dell’ultraleggero di questo pomeriggio lascia un segno indelebile nelle tante persone che vivono questo sogno e che, spesso, lo realizzano grazie a strutture che possono accogliere appassionati e proprietari di piccoli mezzi. Uno schianto che ha lasciato il segno e reso il bilancio pesante: un morto, Pasquale, un professionista della Valle Caudina, avvocato ed ex dirigente della Italtel, e un’altra persona che lotta tra la vita e la morte (ustioni sul 90% del corpo). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ore 16.32, il sogno che si trasforma in tragedia: l’ultimo volo di Pasquale

Un messaggio di speranza che si trasforma in un addio: questa è la toccante comunicazione del sindaco Lo Sapio, che nelle ultime ore ha condiviso sui social e sui canali ufficiali il motivo della sua assenza, lasciando la comunità senza parole.

Il volo Torino-Napoli potrebbe essere soggetto a variazioni a causa della chiusura temporanea dell'aeroporto di Napoli, prevista dalle 00.

