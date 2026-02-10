Un incidente terribile si è verificato questa mattina sulla strada provinciale 37 a Galliano, nel comune di Barberino di Mugello. Un giovane di 28 anni ha perso la vita in seguito a uno schianto violentissimo con un altro veicolo. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per il motociclista non c’era più niente da fare. La polizia sta ora cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Incidente mortale lungo la strada provinciale 37, nella frazione di Galliano, nel comune di Barberino di Mugello, che ha causato la morte di un giovane motociclista. L’episodio si è verificato nella mattina di martedì 10 febbraio. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista coinvolto è Leonardo Guddemi, 28 anni, residente a Vaiano. Il giovane ha perso il controllo della moto dopo essersi scontrato violentemente con un cinghiale che stava attraversando la carreggiata. L’impatto è stato così violento che il motociclista è stato sbalzato per circa due metri, finendo sull’asfalto. Le conseguenze dell’urto sono state immediatamente gravi, rendendo vano ogni tentativo di soccorso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non gli ha dato scampo”. Tragedia in italia: lo schianto spaventoso a soli 28 anni

