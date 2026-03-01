Pasini nominato vicepresidente vicario nazionale dell’Upi

Flavio Pasini, presidente della Provincia di Verona, è stato nominato vicepresidente vicario dell’Unione delle Province d’Italia. La nomina è stata annunciata di recente e coinvolge direttamente il ruolo di Pasini all’interno dell’associazione. La sua designazione rappresenta un nuovo incarico a livello nazionale per la sua figura. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli pubblicati.

Flavio Pasini, presidente della Provincia di Verona, è il nuovo vicepresidente vicario nazionale dell'Unione delle Province d'Italia. La nomina è stata ufficializzata a Roma durante la riunione del comitato direttivo dell'Upi, l'organo di indirizzo politico e programmatico dell'associazione.