Corruzione a Cisterna Mantini | Non sono attaccato alla poltrona avanti con senso di responsabilità

Il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, ha dichiarato di non essere attaccato alla poltrona, dopo l'inchiesta per corruzione che coinvolge alcuni membri dell'amministrazione comunale. La sua presa di posizione arriva in un momento in cui si discute di possibili infiltrazioni illecite nel settore pubblico locale. Mantini ha ribadito l'importanza di agire con responsabilità e trasparenza, mentre si attendono sviluppi ufficiali sulle indagini in corso.

"In relazione alle indagini della procura della Repubblica di Latina che coinvolgono il consigliere comunale Renio Monti, desidero esprimere come sindaco di Cisterna alcune considerazioni a nome dell'amministrazione e della comunità che rappresento - ha dichiarato il primo cittadino - In questi giorni si sta sviluppando attorno a questa vicenda un vero e proprio 'tribunale mediatico' che rischia di produrre effetti distorsivi a danno dell'intera istituzione comunale. Per ciò che concerne la mia posizione, quella di persona estranea ai fatti, respingo con fermezza l'accusa di essere 'attaccato alla poltrona'.