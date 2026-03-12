In una mostra dedicata al maestro dell’arte povera, viene esposto il lavoro di Mario Ceroli, noto soprattutto come scultore del legno. La sua produzione include anche opere in marmo, bronzo, ghiaccio, acqua, carta, stoffa e vetro. La mostra presenta diverse creazioni che riflettono la sua capacità di lavorare con materiali diversi, mantenendo uno stile riconoscibile e semplice.

di Olga Mugnaini Spesso definito lo "scultore del legno", in realtà Mario Ceroli ha sempre rivendicato la molteplicità delle sue esperienze fra marmo, bronzo, ghiaccio, acqua, carta, stoffa, vetro. La materia per lui, infatti, è linguaggio aperto e mai definitivo. A quasi novant’anni d’età e settanta di carriera, il grande esponente dell’arte povera non smette di emozionarsi davanti alle forme e ai colori, con lo stesso immutato stupore: "Vivo intensamente il lavoro nella semplicità delle cose", afferma ancora oggi. Questo suo viaggio artistico iniziato sul finire degli anni Cinquanta a Roma, è raccontato nella mostra alla galleria di Tornabuoni Arte (Lungarno Benvenuto Cellini, fino al 29 maggio) dal titolo ’Mario Ceroli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maestro dell’arte povera. Il legno di Ceroli in mostra: "Lavoro nella semplicità"

Articoli correlati

A Palazzo Strozzi la mostra dedicata al grande maestro dell’arte americana Mark RothkoLa Fondazione Palazzo Strozzi presenta un'imperdibile mostra dedicata al grande maestro dell'arte americana Mark Rothko attraverso una selezione...

In arrivo a Palazzo Bonaparte la mostra “HOKUSAI. Il grande maestro dell’arte giapponese”, un ponte artistico e culturale tra l’Italia e il Sol LevanteDal 27 marzo 2026, Palazzo Bonaparte, Roma, ospiterà la prima grande mostra italiana dedicata al più importante e noto artista giapponese di ogni...

Una raccolta di contenuti su Maestro dell'arte povera Il legno di...

Temi più discussi: Maestro dell’arte povera. Il legno di Ceroli in mostra: Lavoro nella semplicità; Il Maestro Michelangelo Pistoletto a Como. Incontro promosso da Confindustria; Confindustria Como incontra Michelangelo Pistoletto; A Como evento unico: il Maestro Michelangelo Pistoletto ospite di Confindustria l'11 marzo. Come partecipare.

Il maestro Michelangelo Pistoletto oggi ospite in ConfindustriaUn protagonista assoluto dell’arte contemporanea sarà ospite a Como. Oggi pomeriggio alle 17.30, Confindustria propone un incontro con Michelangelo Pistoletto, tra i massimi esponenti dell’arte povera ... laprovinciadicomo.it

Il Maestro Michelangelo Pistoletto a Como. Incontro promosso da ConfindustriaMercoledì 11 marzo alle 17.30 nella sede di via Raimondi si terrà l’incontro Confindustria Como incontra Michelangelo Pistoletto, dialogo tra il Maestro dell’Arte Povera e lo storico dell’arte Sergi ... ciaocomo.it

Buonanotte da Messina con la pizza del maestro Enzo Piedimonte! - facebook.com facebook

Giorgione 1478 1510 Giovanni Borgherini col maestro Astrologo x.com