Il workshop sul ruolo del registrar nella movimentazione delle opere d’arte offre strumenti pratici e approfondimenti fondamentali per gestire in modo sicuro e professionale il trasporto di opere d’arte. La formazione si rivolge a professionisti desiderosi di acquisire competenze specifiche per garantire la tutela e la corretta gestione durante tutte le fasi di movimentazione. Un’occasione per aggiornarsi sulle migliori pratiche e normative del settore.

Il workshop ha come finalità quella di introdurre ai diversi processi che precedono e conducono all'allestimento di una mostra d'arte Con questa offerta formativa desideriamo fornire tutti gli strumenti necessari per organizzare un trasporto sicuro e professionale per un'opera d'arte. Partendo dall'imballaggio di un'opera, si prosegue con l'organizzazione del suo trasporto e assicurazione. Seguire l'allestimento di un padiglione alla Biennale di Venezia, organizzare la logistica e i trasporti delle opere d'arte per una mostra in un museo, organizzare l'arrivo e la partenza delle opere per una galleria privata.

La sicurezza sul lavoro è un elemento essenziale per garantire ambienti di lavoro salubri e produttivi.

