Referendum Beppe Sala | Meloni fa bene a dire che andrà avanti anche se vincerà il no

Il sindaco di una grande città commenta le dichiarazioni del presidente del consiglio riguardo al referendum costituzionale. Secondo lui, il premier ha fatto bene a ribadire che continuerà l’azione politica anche in caso di risultato negativo. Ha inoltre sottolineato che, qualunque sia l’esito, le regole stabilite devono essere rispettate e il processo democratico deve proseguire senza interruzioni.

“Meloni fa assolutamente bene a dire che andrà avanti comunque” anche nel caso in cui non passasse il ‘si’ al referendum “e io credo che debba andare avanti: se le nostre regole impongono, per un cambiamento della Costituzione, di fare giustamente un referendum, non è che poi se non va bene ci si deve dimettere”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine di un evento. Sala ha detto che rispetta chi vota ‘si’ - lui ha confermato il ‘no’ - come l'ex sindaco Giuliano Pisapia, perché questo referendum “non deve essere una questione ideologica”. Resta il fatto, sottolinea, che “io penso vincerà il no. Staremo a vedere, certo che però è una prova perché queste cose alla fine sono sempre un po' prove di forza e in Italia non sempre funzionano”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

