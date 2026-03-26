Al Teatro Goldoni viene rappresentata una commedia che affronta con tono leggero e provocatorio temi legati alla sessualità, spesso considerati tabù. La pièce si concentra sulle inibizioni e le ipocrisie della società contemporanea, offrendo uno sguardo ironico e diretto sui comportamenti e le convenzioni che circondano questi argomenti. La rappresentazione mira a stimolare riflessioni attraverso un approccio divertente e senza filtri.

Una commedia libera e provocatoria che indaga con divertita leggerezza inibizioni e ipocrisie attorno a un argomento che è spesso un tabù: la sessualità. Vicini di casa porta sul palco del Teatro Goldoni di Venezia Amanda Sandrelli e Gigio Alberti, in un adattamento di Los vecinos de arriba di Cesc Gay che arriva in laguna dal 27 al 29 marzo 2026. Le repliche: venerdì 27 marzo ore 19.30, sabato 28 marzo ore 19, domenica 29 marzo ore 16. Affiancati da Alessandra Acciai e Alberto Giusta e diretti da Antonio Zavatteri, Sandrelli e Alberti vestono i panni di Anna e Giulio. Marito e moglie sono sposati da molti anni e vivono una vita priva monotona e priva di stimoli. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Al Teatro Goldoni la commedia che indaga inibizioni e ipocrisie del nostro tempo

Articoli correlati

Leggi anche: "Vicini di casa" al teatro Velluti. Commedia tra inibizioni e ipocrisie

"Alegher - che fatica essere uomini": le tragedie del nostro tempo in scena al Teatro AtlanteLo spettacolo "Alegher - che fatica essere uomini", di Eugenio Vaccaro, il 6 e 7 marzo, alle ore 21, al Teatro Atlante.

Altri aggiornamenti su Teatro Goldoni

Temi più discussi: MORA vince Perché il Goldoni è Goldoni Under 35; I vincitori della quinta edizione di Perché il Goldoni è il Goldoni; Simone Cristicchi racconta San Francesco al Teatro Goldoni con canzoni inedite; Il Maggio Musicale Fiorentino e il Teatro Goldoni di Livorno aprono le porte ai giovani: nasce Youth Orchestra Lab.

Teatro Goldoni: Franciscus di Simone Cristicchi, poi Amanda Sandrelli con Vicini di casa, commedia sulla sessualitàAl Teatro Goldoni di Venezia dal 27 al 29 marzo 2026 in scena Vicini di casa, commedia provocatoria con Amanda Sandrelli e Gigio Alberti. lavocedivenezia.it

Arriva al Teatro Goldoni di Venezia Cantami d’amore di Edoardo PratiArriva al Teatro Goldoni di Venezia Edoardo Prati, giovanissimo umanista – influencer che, sui social, ha fatto appassionare alla grande letteratura migliaia di persone. Porta al pubblico Cantami d’am ... nonsolocinema.com

Teatro… #bassaromagnamia 27 marzo, Teatro Moderno #Fusignano Dialettale con "Bol ad savo" https://www.bassaromagnamia.it/events/teatro-moderno-dialettale/ 28 marzo, Teatro Goldoni #Bagnacavallo Teatri d'inverno con N.E.R.D.s – sintomi di Br - facebook.com facebook