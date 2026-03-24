Un boss legato a un’indagine sulla corruzione alla Regione è stato intercettato mentre parlava di contributi per le campagne elettorali di alcuni politici. Nelle conversazioni emerge che uno di loro avrebbe ricevuto finanziamenti diretti, e il boss ha affermato che devono procedere con questa modalità. Le conversazioni sono parte di un’indagine in corso sulle presunte irregolarità nelle operazioni di finanziamento politico.

"Iacolino la campagna elettorale l'ha avuta finanziata. lui e Tamajo pure, quindi, intanto lo deve fare. poi se questo favore ce lo fa.poi si vede." Così Carmelo Vetro, mafioso di Favara, non sapendo di essere intercettato, parlava dell'ex manager del Policlinico di Messina Salvatore Iacolino, ora indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione. L'intercettazione - come si legge su Ansa.it è riportata nell'informativa depositata nel procedimento che vede Vetro indagato per corruzione insieme, tra gli altri, al funzionario regionale Giancarlo Teresi. "Minc.. questo è uno sbirro": così il dirigente regionale e l'imprenditore mafioso scoprirono di essere pedinati Per il boss e Teresi la Procura di Palermo ha chiesto e ottenuto dal gip la misura della custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Corruzione alla Regione, il boss intercettato: "A Iacolino e Tamajo soldi per la campagna elettorale"

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Votero' *SI* al referendum, in maniera convinta. Da Italiano, il caso corruzione Palamara a me turbo' tantissimo. E so bene che, per uno scandalo di una gravita' simile che viene alla luce, ce ne sono molti altri ancora non emersi. Fosse successo nel '93, avrem x.com