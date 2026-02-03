Umbria Jazz 2026 il gran finale | Elvis Costello a Perugia è l' unica data italiana

La serata finale di Umbria Jazz si tiene il 12 luglio all’Arena Santa Giuliana di Perugia. Sul palco sale Elvis Costello & The Imposters con Charlie Sexton, in quello che si presenta come l’unica data italiana del tour. La platea aspetta da tempo un evento di questa portata, e la musica di Costello promette di chiudere in grande questa edizione del festival.

Serata finale di Umbria Jazz all’Arena santa Giuliana il 12 luglio 2026 con Elvis Costello & The Imposters with Charlie Sexton. Unica data italiana. Ad aprire la serata il concerto di Judith Owen. Elvis CostelloUno scrittore di canzoni tra i più prolifici e di talento, il londinese Elvis Costello.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

