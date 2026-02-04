La serata finale di Umbria Jazz 2026 si è conclusa con un grande spettacolo: sul palco è salito Elvis Costello, regalando ai fan un live che rimarrà nella memoria. La manifestazione si è conclusa in modo spettacolare, con un pubblico in delirio. La rassegna musicale ha portato a Perugia artisti di livello internazionale, e il concerto di Costello ha chiuso in bellezza questa edizione ricca di emozioni.

Una serata finale d’eccezione per Umbria Jazz 2026 a coronamento di un’edizione che già si annuncia stellare. A concludere il festival, domenica 12 luglio all’ Arena Santa Giuliana saranno Elvis Costello & The Imposters with Charlie Sexton nell’unica data italiana. Con apertura di serata affidata a Judith Owen. I biglietti saranno disponibili da questo venerdì, a partire da mezzogiorno, con artist presale dalle 10 di oggi alle 10 di domani. Cantautore, chitarrista e compositore tra i più prolifici e di talento, il londinese Elvis Costello, all’anagrafe Declan McManus, è apparso sulla scena del pop e del pub rock quando in Inghilterra nasceva la tumultuosa stagione del punk e della New Wave. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La ciliegina di Umbria Jazz. Elvis Costello per il finale

Approfondimenti su Umbria Jazz

La serata finale di Umbria Jazz si tiene il 12 luglio all’Arena Santa Giuliana di Perugia.

La serata finale di Umbria Jazz si svolgerà il 12 luglio 2026 all’Arena Santa Giuliana di Perugia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Umbria Jazz

Argomenti discussi: La ciliegina di Umbria Jazz. Elvis Costello per il finale.

Inaugurata la settimana dell'Umbria al Padiglione Italia di ExpoLa settimana di protagonismo della Regione Umbria al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka si apre all'insegna dell'arte, con l'arrivo del Gonfalone della giustizia del Perugino. Un'opera che si ... ansa.it

Umbria jazz 2026, Elvis Costello a Perugia: unica data italiana. Le info sui biglietti x.com

Elvis Costello & The Imposters with Charlie Sexton saranno protagonisti della serata finale di Umbria Jazz all'arena santa Giuliana il 12 luglio, con la loro unica data italiana. I biglietti saranno disponibili da venerdì 6 luglio alle 12. Artist pre-sale dal 4 febbraio - facebook.com facebook