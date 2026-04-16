Il sondaggio che toglie il sorriso alla sinistra | su il centrodestra E il Pd

Da iltempo.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 15 aprile è stato presentato in diretta su Rete 4 un nuovo sondaggio sulle intenzioni di voto degli italiani, condotto dalla sondaggista Alessandra Ghisleri durante il programma Realpolitik. I dati mostrano un aumento delle preferenze per il centrodestra e una diminuzione per il Partito Democratico, con numeri che indicano uno spostamento nell’orientamento degli elettori rispetto alle recenti rilevazioni.

Un nuovo sondaggio sulle intenzioni di voto degli italiani è stato presentato nel corso del programma Realpolitik in onda su Rete 4 mercoledì 15 aprile, a cura della sondaggista Alessandra Ghisleri. Cosa dicono i dati elaborati da Only Numbers per il programma di Tommaso Labate? La rilevazione fotografa gli orientamenti di voto in caso di elezioni, confermando la leadership di Fratelli d'Italia. Il partito guidato da Giorgia Meloni si attesta al 28,5%, in crescita di mezzo punto rispetto alla precedente rilevazione. Segue il Partito Democratico di Elly Schlein, al 22,3%, con una flessione dello 0,2%. Insomma, nei giorni dello scontro tra la premier e Donald Trump un risultato che la sinistra probabilmente non si aspettava.🔗 Leggi su Iltempo.it

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