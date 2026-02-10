Il sondaggio che azzera la sinistra numeri clamorosi tra Pd e 5s | Sì all' uso della forza

Il sondaggio dell’Università Bocconi rivela numeri sorprendenti: tra Pd e 5 Stelle cresce il consenso all’uso della forza. La ricerca, condotta con SWG su un campione rappresentativo di cittadini, mostra come la sinistra perda terreno e si aprano spazi per posizioni più dure. La maggioranza degli intervistati sembra favorevole a misure che una volta sarebbero state considerate inaccettabili. La situazione mette in allarme i partiti di centrosinistra, che ora devono fare i conti con un umore pubblico più deciso e meno propenso al dialogo.

Una ricerca dell'Osservatorio Monitoring Democracy dell'Università Bocconi, condotta con SWG su un campione rappresentativo di 2.010 italiani tra gennaio e ottobre 2025, evidenzia un netto aumento della tolleranza verso l'uso della forza da parte delle forze dell'ordine contro i manifestanti, anche quando le proteste sono non violente.Rispetto al 2024, cresce significativamente il consenso per una linea di "tolleranza zero", soprattutto tra gli elettori di centrodestra. Circa la metà degli elettori di Fratelli d'Italia e Lega, e quasi il 40% di quelli di Forza Italia, giustifica l'uso della forza in caso di violazioni di legge, pure in assenza di violenza da parte dei manifestanti.

